La Juventus oggi ha guardato da lontano verso Empoli, verso lo stadio Castellani, dove l'Italia Under 21 ha posto un piccolo tassello della sua qualificazioni ai prossimi Europei di categoria,. Sugli scudi il milanista Sandro Tonali, che con la fascia da capitano ha dispensato assist per Pirola e Cancellieri e propiziato l'autolo di Olesen.si è potuto vedere l'esordio con gli azzurrini di Nicolò Fagioli, grande talento di casa Juve appena passato in prestito alla Cremonese.