Prima partita di qualificazione all'Europeo under 21 per l'Italia guidata dal ct Nunziata. Ci sarà in campo Fabio Miretti, di seguito la formazione scelta per sfidare la Lituania.Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei; Miretti; Oristanio, Nasti. Ct: Carmine Nunziata.