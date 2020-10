3









Un nuovo caso di coronavirus in casa Milan: si tratta di Matteo Gabbia, giocatore risultato positivo in Nazionale Under 21. Lo comunica la società rossonera sul proprio sito ufficiale: "​AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19". Con Gabbia sale quindi a tre il numero degli attuali positivi al virus in vista del derby con l'Inter (che conta invece cinque positivi: Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e l'ultimo aggiunto, Radu): al Milan si erano già registrati i casi di Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic.



NON SI GIOCA - Islanda-Italia, in programma questo pomeriggio alle 17, non si giocherà. Tra i 23 convocati c'è anche lo juventino Frabotta, in questo momento registrato tra i non positivi.