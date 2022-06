Dal sito ufficiale della FIGC:



A Tirrenia, dove l’Under 21 si trova in ritiro da domenica sera, continua la preparazione in vista del trittico di gare di qualificazione che vale il pass per Euro 2023. Al gruppo si sono aggiunti due azzurrini: il difensore del Monza Lorenzo Pirola, già convocato, che ha usufruito di due giorni di vacanza dopo aver conquistato la promozione in serie A con il Monza, e il centrocampista della Juventus Fabio Miretti, gioiellino dell’Under 19, che il tecnico Nicolato ha chiamato nelle ultime ore e che oggi pomeriggio sosterrà il suo primo allenamento con i compagni.



Clima disteso e volti sorridenti, ma senza distogliere l’attenzione dall’obiettivo. Nonostante sia nel gruppo da marzo scorso e con una presenza sulle spalle contro il Montenegro, partita valida per le qualificazioni, Gianluca Gaetano conosce bene il significato della maglia azzurra. Il centrocampista della Cremonese, anche lui fresco di promozione, ha già rappresentato l’Italia in tutte le formazioni giovanili, dall’Under 15 all’Under 20, e a maggio ha partecipato allo stage per calciatori di interesse nazionale della Nazionale maggiore.



“Per l'Under 21 – spiega Gaetano - è sicuramente un momento importante, dobbiamo essere concentrati e allenarci bene. Abbiamo anticipato il ritiro per formare il gruppo, fare allenamento e preparare al meglio gli impegni che ci aspettano. Ora pensiamo alla gara contro il Lussemburgo, poi penseremo anche alle altre due”.



In prestito alla Cremonese, farà ritorno al Napoli: “Voglio ringraziare la Cremonese per questi tre anni in cui la società mi ha sempre riconfermato. In questa ultima stagione ho accumulato molta più esperienza, il tutto coronato con un campionato vinto e la promozione in A. Il ritorno a Napoli non mi spaventa, mi sento pronto e ho voglia di dimostrarlo sul campo. Napoli è la mia casa e quindi darò il massimo in ogni partita”.



Oggi doppia seduta di lavoro per gli Azzurrini e così procederà il lavoro sul campo fino a venerdì. Sabato allenamento al mattino, nel tardo pomeriggio trasferimento a Differdange, sede della gara in programma lunedì 6 giugno contro il Lussemburgo (ore 18, stadio Municipal de la Ville), mentre il 9 gli Azzurrini affronteranno la Svezia a Helsingborg (ore 18, Olimpia Stadium) e il 14 giugno – ultima gara del girone – ospiteranno la Repubblica d’Irlanda allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli (ore 17.30).