Dopo le positività al Covid-19 di Bastoni e Carnesecchi, arrivano altre positività ai tamponi nell'Italia Under 21. In ritiro in Islanda, dove oggi alle 17.30 a ​Reykjavik affronteranno i padroni di casa dell'Islanda per le Qualificazioni agli Europei di categoria, gli Azzurrini hanno a che fare ora con tre nuovi casi. Non sono noti i nominativi, ma si tratta di due giocatori e un membro dello staff. E uno dei due giocatori è sintomatico. Dopo il focolaio-Genoa e la mancata disputa di Juventus-Napoli, oltre alle varie positività in diverse squadre di Serie A, il coronavirus continua a propagarsi nel calcio italiano.