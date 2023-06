Inizia male l'Europeo dell'under 21 che perde 2 a 1 contro la Francia. Incredibile, però, l'arbitraggio che penalizza nettamente gli Azzurrini in almeno tre chiare occasioni: un rigore negato, un fallo nell'azione del 2 a 1 e un gol fantasma non visto. Nella competizione non ci sono né Var né Goal Line Technology.In campo dall'inizio, buona la prova in regia del prossimo giocatore bianconero. Nella ripresa é entrato: un gol sbagliato, una punizione di poco alta e una giocata sublime di tacco per il classe 2003.