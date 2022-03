Il centrocampista della Juventus ma attualmente in prestito alla Cremonese Niccolò Fagioli è sceso in campo al minuto 62 della sfida tra Nazionale Under 21 italiana e Montenegro. Una prestazione non brillante per il giovane di proprietà della Juve che non ha potuto nulla sul pareggio per 1-1 tra le due formazioni nel cammino di qualificazione al prossimo europeo. Il nome di Fagioli nelle scorse ore era caldo per una chiamata in prima squadra.