Scende in campo questa sera la Nazionale Under 21. L'Italia affronterà il Portogallo per la gara valevole per i Quarti di finale dell'Europeo di categoria. In casa Juventus, si osserverà il match con un certo interesse. Non solo per tifare gli Azzurrini, ma soprattutto in prospettiva mercato e rosa bianconera. Mancherà Frabotta, squalificato. Dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, invece, Rovella già di proprietà della Juve. Per questo, Allegri e Cherubini terranno gli occhi ben aperti per decidere il futuro prossimo del giovane centrocampista. Osservata speciale anche la coppia d'attacco che dovrebbe essere composta da Scamacca e Raspadori.