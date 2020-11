Questa sera l'Italia Under 21 scende in campo contro il Lussemburgo per conquistare tre punti e chiudere la pratica qualificazioni all'Europeo di categoria. Questa è la formazione scelta dal ct Nicolato: ​Carnesecchi; Marchizza, Gabbia, Del Prato; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Sottil, Scamacca. Tra questi, spicca il nome di Rovella, centrocampista di proprietà del Genoa e obiettivo di mercato della Juventus che non perderà l'occasione per osservarlo, una volta di più, con la maglia azzurra. Il classe 2001, infatti, è finito nel mirino degli uomini di mercato della Juventus e Paratici è pronto a lanciare il guanto della sfida a Marotta per aggiudicarsi il cartellino del giovane talento.