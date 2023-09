Il tecnico dell'Carmineha parlato al sito dellaprima della sfida contro la Lettonia, valida per le qualificazioni all'di categoria, citando anche Fabio Miretti e Riccardo Turicchia della. Ecco le sue dichiarazioni: "In vista di questa partita bisogna valutare la condizione fisica dei calciatori, in particolare quella di. Le difficoltà sono legate al fatto che siamo a inizio stagione e che lo stato di forma non può essere ottimale. Pirola sarà il nostro capitano? Ha fatto parte del biennio precedente ed è un calciatore importante. Per il resto, Baldanzi e Miretti hanno grande qualità e possono fare la differenza. Quest'ultimo può ricoprire qualsiasi ruolo in mezzo al campo: può fare la mezzala o il trequartista, io l'ho fatto giocare anche da centrale".