Il commento a caldo del c.t. dell'Italia Under 21 (dove gioca anche lo juventino Frabotta) Paolo Nicolato dopo la vittoria per 4-0 sulla Slovenia negli Europei di categoria: "Faccio i complimenti anche al mio staff, abbiamo ottenuto 9 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta in un biennio di emergenza, abbiamo avuto a che fare con 60 giocatori. Negli ultimi due anni abbiamo avuto tante difficoltà, siamo orgogliosi del risultato, del traguardo ottenuto. Dell'espulsione di Marchizza non voglio parlare, rimango della mia idea (metro di giudizio esagerato ndr). Mi spiace per il ragazzo. Oggi eravamo ridotti all'osso, non era facile, abbiamo risposto alla grande. Ora ci godiamo la qualificazione e poi ci giocheremo quello che dovremo giocarci."