Italia Under 21, i convocati: un giocatore della Juventus in lista

Dal sito ufficiale della FIGC:"Sono le ultime due prove generali in vista della fase finale dell'Europeo. Venerdì 21 marzo a Venezia e lunedì 24 a Cittadella, la Nazionale Under 21 affronta rispettivamente Paesi Bassi e Danimarca: due test importanti per la squadra di Carmine Nunziata, che a giugno darà la caccia al titolo continentale in Slovacchia.Per la doppia sfida contro olandesi e danesi (entrambe le partite si giocheranno alle ore 18.15, con diretta su Rai 2), Nunziata ha convocato 26 calciatori: prima chiamata per Samuele Angori, difensore esterno classe 2003 protagonista in Serie B con la maglia del Pisa, e per Issa Doumbia, centrocampista del Venezia, anch'egli classe 2003. La squadra si radunerà nella mattinata di lunedì 17 a Galzignano Terme (Padova), e nel pomeriggio inizierà la preparazione alle due partite.

MOSTRA 'SFUMATURE DI AZZURRO' Sarà la Biblioteca Civica Vez a ospitare la nuova tappa della mostra itinerante ‘Sfumature di Azzurro’ con i cimeli del Museo del Calcio di Coverciano e patrocinata dal Comune di Venezia. La mostra sarà aperta da domenica 16 a sabato 22 marzo (dalle 9 alle 20, ingresso libero); mercoledì 19 marzo, dalle 17, è invece in programma la visita istituzionale del capodelegazione della Nazionale Under 21 Giancarlo Antognoni, dell'allenatore Carmine Nunziata e del capitano Lorenzo Pirola, che riceveranno il benvenuto del vicesindaco e assessore allo sport Andrea Tomaello e delle istituzioni locali. INFO BIGLIETTERIAACCREDITI MEDIALA MOSTRA 'SFUMATURE DI AZZURRO' A VENEZIA I PRECEDENTI Italia e Paesi Bassi si sono affrontate otto volte a livello di Under 21. Cinque le vittorie degli Azzurrini (l'ultima delle quali nell'Europeo 2013 disputato in Israele, 1-0 in semifinale grazie al gol di Borini), con un pareggio e due successi degli Oranje. Sono 15 invece le partite già disputate contro la Danimarca dalla Nazionale Under 21: il bilancio è di otto vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. L'ultimo precedente è quello dell'Europeo 2017 a Cracovia, con l'Italia che vinse 2-0 con i gol di Pellegrini e Petagna.A VENEZIA E CITTADELLA L'Under 21 giocherà a Venezia per la seconda volta, quasi nove anni dopo l'amichevole persa 1-0 contro la Francia nel giugno 2016: una partita organizzata in memoria di Valeria Solesin, vittima dell'attentato terroristico al Teatro Bataclan di Parigi. Sarà invece la terza sfida a Cittadella, dopo quelle del 2013 contro la Russia (2-0, gol di Immobile e Insigne) e del 2017 contro la Slovenia (4-1, a segno Cutrone, Favilli, Chiesa e Orsolini).L'ELENCO DEI CONVOCATIPortieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);Difensori: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos),, Mattia Zanotti (Lugano);Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Christian Volpato (Sassuolo);Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley)Il programmaLunedì 17 marzoentro le 12.00 raduno presso il Galzignano Terme e Golf Resort - Galzignano Terme (Padova)Ore 14: conferenza stampa Nunziata (Zoom e in presenza)Ore 15.30: allenamento (chiuso ai media)Martedì 18 marzoOre 10.30: allenamento (aperto ai media)Mercoledì 19 marzoOre 10.30: allenamento (aperto ai media)Ore 14: conferenza stampa calciatore (Zoom e in presenza)Giovedì 20 marzoOre 10.30: allenamento (aperti i primi 15' ai media)Ore 14.15: conferenza stampa Nunziata (Zoom e in presenza)Ore 18: trasferimento presso NH Laguna - Venezia MestreVenerdì 21 marzoOre 18.15: ITALIA-Paesi Bassi, stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia (diretta Rai 2)A seguire attività media e rientro presso GalzignanoSabato 22 marzoOre 11: allenamento (chiuso ai media)Domenica 23 marzoOre 11: allenamento (aperto i primi 15' ai media)Ore 14.15: conferenza stampa Nunziata (Zoom e in presenza)Lunedì 24 marzoOre 18.15: ITALIA-Danimarca, stadio 'Pier Cesare Tombolato' di Cittadella (diretta Rai 2)A seguire attività media e scioglimento della delegazione"