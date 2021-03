Due rossi, ancora, per l'Italia Under 21 che si porta a quattro rossi in due partite. Alla fine, non pesano sul percorso e non incidono sulla gara contro la Spagna, seconda giornata dei gironi dell'Europeo di categoria: con gli iberici è infatti 0-0, e agli azzurrini basterà una vittoria con la Slovenia per passare il turno. Da segnalare, in ottica juventina, proprio l'espulsione a Rovella per protesta; poco prima era accaduto a Scamacca.



Gianluca Frabotta è partito dal primo minuto e ha disputato una buona prova. Scatti, sì. Ma soprattutto coperture. Alto nel centrocampo a cinque disegnato da Nicolato, ha mostrato come sempre buione doti atletiche e discreta base d'inventiva.