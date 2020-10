Dopo le positività al Covid-19 di Alessandro Bastoni e Marco Carnesecchi, a vivere un'esperienza nell'Italia Under 21 sarà un ex giocatore della Juventus. Al posto del portiere di riserva dell'Atalanta è stato convocato da c.t. Nicolato Leonardo Loria, estremo difensore oggi del Pisa, ma che la scorsa stagione ha militato nella Juve Under 23. Loria è stato venduto a titolo definitivo al club toscano nell'ultima sessione di mercato. Gli Azzurrini giocheranno fra un paio d'ore a Reykjavik contro l'Islanda un match delicato per le Qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.