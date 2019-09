L'Italia Under 21 comincia oggi il suo nuovo corso con Nicolato promosso al posto di Di Biagio. Esordio a Catania, alle ore 18.30 (diretta tv su Rai 2) in un'amichevole con la Moldavia in vista del debutto ufficiale nelle qualificazioni a Euro 2021, che avverrà martedì con il Lussemburgo. Locatelli capitano, ci saranno anche Kean e Zaniolo.



PROBABILI FORMAZIONI



Italia-Moldavia (ore 18.30, diretta tv su Rai 2)



ITALIA (4-4-2): Plizzari; Adjapong, Bastoni, Marchizza, Ranieri; Zaniolo, Locatelli, Frattesi, Sottil; Pinamonti, Kean. CT Nicolato.



MOLDAVIA (4-3-3): Straistari; Dijinari, Furtuna, Esanu, Berco; Dros, Nihaev, Belousov; Nicolaescu, Gulceac, Carastoian. CT Clesenco.



Arbitro: Degabriele (Malta).