Andrea Barzagli sarà vice allenatore dell'Italia Under 21: i dettagli

Comincia una nuova esperienza per: l'ex difensore della Juventus sarà vice allenatore dell'Italia Under 21. La guida tecnica degli azzurrini è stata affidata a, che ha lasciato il Pescara dopo aver ottenuto la promozione in Serie B. Già nei giorni scorsi, Buffon aveva ribadito la sua fiducia all'allenatore toscano, annunciato ufficialmente dalla FIGC pochi minuti fa.Per Barzagli si tratta di un ritorno in azzurro, dopo aver ricoperto l'incarico di collaboratore tecnico con le Nazionali Under, stesso ruolo svolto alla Juventus durante la gestione di. Baldini comincerà la sua avventura dalle qualificazioni, valide anche per qualificarsi alle Olimpiadi del 2028.

Il comunicato dell'Italia Under 21 su Baldini e Barzagli

"Baldini ha qualità umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessità di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine" ha commentato il presidente della Federazione"Dopo la promozione in Serie B con il Pescara, Silvio Baldini è pronto a raccogliere una nuova sfida con la Nazionale Under 21, che da settembre inizierà le qualificazioni all'Europeo 2027, che mette in palio anche il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028"."Insieme a lui, nel ruolo di viceallenatore, torna nel Club Italia Andrea Barzagli, campione del mondo 2006 e campione d'Europa Under 21 nel 2004, che nel biennio 2021-2023 aveva già lavorato da collaboratore tecnico delle Nazionali Giovanili, dall'Under 20 all'Under 15".





