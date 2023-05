Comunicata ufficialmente la lista dei 21 calciatori selezionati dall'Italia per il Mondiale Under 20 in programma in Argentina dal prossimo 20 maggio fino all’11 giugno. Non ci sarà Fabio Miretti nonostante abbia l'età per partecipare in quanto ormai è un elemento centrale dell'Italia under 21. Presente un solo giocatore della Juve, ovvero Riccardo Turicchia.