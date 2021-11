Emozione, anche se con sconfitta, per due giovani della Juventus, ormai nel giro dell'Under 23 in Serie C.hanno infatti vestito la maglia azzurra dell'Italia U20 nella partita persa 2-1 contro la Repubblica Ceca nel torneo 8 Nazioni. Per Stramaccioni in particolare si è trattato del debutto con questa squadra. Sekulov dopo il match su Instagram ha parlato dell'onore di giocare con la nazionale italiana. Due talenti, uno difensivo e uno offensivo, che la Juve osserva con piacere nella loro evoluzione.