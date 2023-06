Dopo l'eliminazione dell'Italia under 21, Il ct dell’Italia Under 19 Alberto Bollini, ha diramato l’elenco dei 20 convocati per l’Europeo di categoria che si giocherà a Malta dal 3 al 16 luglio. Presenti tre giocatori della Juventus. Ovvero Lorenzo Dellavalle, Luis Hasa, Nicolò Turco. Di seguito la lista completa.Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone): Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta).Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma)Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza)