Una partita bella e sentita, per lunghi tratti anche difficile. Alla fine, seppur in modo sofferto, portata a casa. L'Italia Under 20 di Paolo Nicolato vince meritatamente contro i pari età del Mali per 4-2: adesso sarà semifinale contro l'Ucraina. La competizione continua, dopo il primo posto nel girone iniziale e la vittoria nei quarti di finale contro i padroni di casa della Polonia, griffata dal cucchiaio di Pinamonti su rigore; gli Azzurrini erano arrivati agli ottavi dopo aver vinto il Girone B da imbattuti, con due vittorie contro Ecuador e Messico e il pareggio contro il Giappone all'ultima giornata, nella quale però Nicolato ha fatto riposare molti tra i titolari. Ecco, un super Pinamonti (autore di due gol) e la testata di Frattesi, oltre all'autogol di Koné che ha sbloccato la gara, fanno ora volare gli azzurrini. E sognare non è minimamente vietato.