Inizia al meglio il Mondiale Under 20 dell'Italia, che vince per 2-1 all'esordio contro il Messico, grazie ai gol di Frattesi in avvio di partita e di Ranieri alla mezz'ora del secondo tempo. In mezzo, il pareggio degli avversari con De La Rosa. Fantastico avvio, dunque, per gli uomini di Nicolato, che attendono il risultato dell'altra sfida del girone tra Giappone ed Ecuador, questa sera alle ore 20.30, per capire se potranno essere da soli in testa al girone dopo questa prima giornata di partite in Polonia.