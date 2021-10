C'è uno juventino protagonista con la maglia dell'Italia Under 19. La Nazionale azzurra ha trionfato 2 a 0 contro la Lituania, nel primo match di qualificazione agli Europei di categoria. A sbloccare la partita, al 45', il bianconero Fabio Miretti, capitano della Juventus Under 23. In campo anche un altro juventino, l'esterno destro Gabriele Mulazzi.