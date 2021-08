Dal sito ufficiale della"Primo impegno stagionale per la Nazionale Under 19, che venerdì 13 agosto (ore 11) affronterà in amichevole i pari età dell’Albania presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 25 calciatori per il raduno fissato nella serata di domenica 8 agosto al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, con la prima seduta di allenamento in programma il giorno seguente.Inizia così la marcia di avvicinamento dell’Italia alla prima fase di qualificazione al Campionato Europeo, che dal 6 al 12 ottobre vedrà gli Azzurrini impegnati in Slovenia contro la nazionale padrona di casa, l’Islanda e la Lituania.L’elenco dei convocatiPortieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Brayan Boci (Genoa), Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Luigi Palomba (Cagliari), Thomas Sandon (Vicenza), Mattia Zanotti (Inter);Centrocampisti: Nicolò Cavuoti (Cagliari), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma),, Alessio Rossi (Empoli), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Cristian Volpato (Roma), Federico Zuccon (Atalanta);Attaccanti: Tommaso De Nipoti (Atalanta), Gabriele Youns El Hilali (Milan), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan), Alessio Pinotti (Spal).Staff – Tecnico: Carmine Nunziata; Assistente tecnico: Emanuele Filippini; Capodelegazione: Gianfranco Serioli; Coordinatore: Maurizio Viscidi; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Marco Mannucci; Medici: Raffaele Iorio ed Emanuele"