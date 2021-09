Ieri, l'Italia Under 19 ha vinto 3 a 0 contro l'Olanda in amichevole. Tra i calciatori presenti per gli azzurri, anche 3 juventini: Mulazzi, Turicchia e Miretti.IL TABELLINOOLANDA U19: Roefs (46' van den Heuvel); Bonnah, van Aken, Hubner, Baas (C) (46' van Dijk), Hartjes (46' Hopman), Lagsir, Jimenez (46' Fitz-Jim), Emegha, de Jong, de Regt (46' Regeer).ITALIA U19 (4-3-1-2): Desplanches (46' Sassi); Zanotti (60'), Ghilardi, Scalvini (60' Coppola),; Fazzini (60' Zuccon),(46' Fontanarosa), Casadei; Baldanzi (46' Cavuoti); Egharevba (46' N'Gbesso), Gnonto (C) (60' Mancini).Marcatori: 8' Egharevba, 43' Casadei, 78' Coppola.