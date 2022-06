È stato il centrocampista della Juve Fabio Miretti a presentare la sfida di domani della Nazionale Under 19 contro la Slovacchia, che potrebbe regalare ai giovani azzurri la qualificazione alle semifinali dell'Europeo e il ticket per i Mondiali Under 20 in Indonesia del prossimo anno. Ecco le sue parole: "Sicuramente venderanno cara la pelle: per loro è l'ultima spiaggia, la Slovacchia è una squadra molto fisica e avrà il pubblico di casa che la sosterrà. Sarà sicuramente un match impegnativo. Sono giovane e ho tempo per andare in vacanza, sono troppo legato a questo gruppo. Abbiamo superato insieme le due fasi di qualificazione e ho voglia di andare fino in fondo".