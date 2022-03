È scesa oggi in campo la formazione Under 19 dell'Italia affrontando i pari età della Finlandia nella seconda fase di qualificazione all'Europeo Under 19. Durante la sfida è andato a segno il bianconero Fabio Miretti. Sono stati schierati in campo anche Mulazzi e Turricchia. Giocatori della formazione allenata da Andrea Bonatti.