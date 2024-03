La fase “Elite” dell’è cominciata nel migliore dei modi per l’di Lorenzoe Filippo, rispettivamente giocatori dellae della. Gli azzurrini hanno piegato la Scozia in trasferta, 1-3 per i ragazzi di mister Corradi e primi tre punti nel gironcino. Anghelè, attaccante classe 2005, è entrato in campo al 58° sul punteggio di 0-1 per l’Italia, mentre il difensore classe 2006 è rimasto in panchina per questa sfida. Prossime sfide con Repubblica Ceca e Georgia per consolidare la leadership. Lo riporta la Juve sul proprio sito ufficiale.