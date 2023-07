È stato di Michaelil gol decisivo per la vittoria da parte dell'dell'di categoria, che ha avuto tra i protagonisti anche il giovane bianconero Luis Hasa. A svelare un retroscena sull'esterno destro di proprietà dellasono i colleghi di Calciomercato.com: italiano di seconda generazione, nato e cresciuto a Borgomanero, a 9 anni Kayode è entrato a far parte del settore giovanile della, che però una volta arrivato agli Under 14 ha iniziato a non credere più in lui, prima prestandolo e poi scaricandolo; quasi un decennio dopo, quindi, il giocatore si è ritrovato a ripartire dal basso dalla Serie D, con il, per poi venire adocchiato dal club viola che ha deciso di puntare su di lui e lo ha poi regalato ad Alberto Aquilani.