si qualifica per le semifinali degli Europei dopo un percorso altalenante. Dopo una convincente vittoria per 4-0 contro Malta all'esordio e una sconfitta travolgente per 1-5 contro il Portogallo, gli Azzurrini guidati da Bollini pareggiano 1-1 contro la Polonia grazie al gol di Hasa, che ha risposto al gol di Strzalek all'inizio della partita. Il giovane centrocampista della Juventus, oltre al suo gol, ha offerto una prestazione di alto livello, mostrando ottimi spunti in fase offensiva e non solo.L'Italia chiude quindi il Gruppo A al secondo posto con 4 punti, alla pari con gli avversari di oggi, ma dietro al Portogallo che, nell'ultimo turno, ha vinto non senza difficoltà per 2-1 contro Malta grazie ai gol di Fale e Goncalves.