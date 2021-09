Riparte il cammino Europeo della Nazionale Under 19. Da domani (29 settembre), per gli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata, scatta al Cpo di Tirrenia il raduno di preparazione alla prima fase di qualificazione agli Europei di categoria. Riprende l’attività legata al trofeo continentale, dopo un’interruzione durata poco meno di 2 anni: in questo contesto, l’ultima uscita della Nazionale giovanile risale al novembre del 2019 quando la squadra, allora allenata da Alberto Bollini, superò il primo turno di qualificazione giungendo in testa al girone dopo aver battuto Slovacchia, Cipro e Malta. Per le tragiche vicende legate alla pandemia, quel campionato europeo non si è più disputato ed ora, si scende nuovamente in campo per raggiungere la fase finale della rassegna continentale che si svolgerà in Slovacchia a partire dal prossimo 18 giugno.Carmine Nunziata ha convocato 24 giocatori tutti nati nel 2003, a parte il centrocampista della Roma, Giacomo Faticanti, unico 2004. Da domani, fino a domenica 3 ottobre, giorno in cui il tecnico Azzurro sceglierà i 20 titolari, la squadra rimarrà in collegiale a Tirrenia per poi partire il giorno dopo (lunedì 4 ottobre) alla volta di Maribor dove inizierà il girone di qualificazione (Gruppo 12) che vedrà l’Italia opposta, nell’ordine, alla Lituania (6 ottobre), all’Islanda (9 ottobre) e ai padroni di casa della Slovenia (12 ottobre). Le prime due classificate nei rispettivi gruppi più la migliore terza nei complessivi tredici gironi di qualificazione, staccheranno il pass per la fase élite dell’Europeo.Lista dei ConvocatiPortieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Fiorentina),, Giorgio Scalvini (Atalanta),, Mattia Zanotti (Inter);Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Federico Zuccon (Atalanta);Attaccanti: Tommaso De Nipoti (Atalanta), Destiny Efosa Egharevba (Fiorentina), Henoc Stephane N’Gbesso (Spezia), Alessio Rosa (Torino).