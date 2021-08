Dal sito ufficiale della"Sono 26, tutti nati nel 2005, i giocatori convocati da Bernardo Corradi per i due incontri amichevoli che la Nazionale Under 17 giocherà contro i pari età della Svizzera mercoledì 11 e venerdì 13 agosto. La prima gara si svolgerà al ‘Mario Rigamonti’ di Lecco (17.00) mentre la seconda al ‘Campo ai Saleggi’ di Losone (11.30), nel Canton Ticino.Gli Azzurrini si incontreranno domenica 8 agosto a Lecco, per poi sciogliere il raduno al termine della seconda amichevole venerdì 13 agosto.Lista dei convocatiPortieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Paolo Raimondi (Inter);Difensori: Michele Casali (Milan), Fabio Chiarodia (Werder Bremen),, Anicet Grieco (Inter), Mattia Malaspina (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Alessio Piantedosi (Milan), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino);Centrocampisti : Bruno Kevin (Sassuolo), Valentin Carboni (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa ), Vincenzo Onofrietti ( Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Tommaso Ricordi (Inter), Antonio Troise (Lazio);Attaccanti: Diego Brasili (Lazio), Alessandro Bolzan (Roma ), Simone Leonardi (Sampdoria), Giacomo Marconi (Parma),Staff: Allenatore, Bernardo Corradi; Vice Allenatore, Massimiliano Favo; Segretario, Massimo Petracchini; Preparatore dei Portieri, Davide Quironi; Preparatore Atletico, Luca Coppari; Match Analyst, Leonardo Carletti; Medici, Riccardo Di Niccolo e Paolo Manetti; Fisioterapista, Giuliano Gepponi; Nutrizionista, Andrea Valigi; Figc Guglielmo Cammino"