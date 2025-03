Italia Under 17 qualificata all'Europeo: Croazia battuta 2-1, decisivo il goal del gioiello della Juventus VIDEO

Getty Images

L'ha battuto laper 2-1 e ha ufficialmente staccato il pass per la fase finale degli Europei di categoria, che si disputeranno dal 15 maggio al 1 giugno in Albania. In occasione dell’ultima giornata del Gruppo 1 del secondo turno della Lega A, gli azzurrini si sono imposti con il risultato di 2-1, staccando il pass.La sfida tra rappresentative U17 di Croazia e Italia si sarebbe dovuta giocare nel corso del pomeriggio di martedì, ma la gara è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche.Nella giornata di mercoledì 26 marzo, invece, tutto secondo copione: la partita si è giocata regolarmente e l'Italia si è imposta per 2-1: a ridosso del novantesimo, sul risultato di parità (1-1), la rete decisiva è stata segnata dal baby talento della Juventus, Destiny Elimoghale, che con un gran destro da fuori area ha deciso la partita.

Il goal di Elimoghale con l'Under 17 VIDEO