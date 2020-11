Leonardo Bonucci, causa adduttori, non ha potuto disputare contro la Polonia quella che sarebbe stata la sua 100esima partita con la Nazionale azzurra. Al suo posto ha giocato (alla grande!) Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter che ieri ha indossato la maglia numero 19, proprio quella del leader della Juventus e dell'Italia. Questo il retroscena svelato da Bastoni nel postpartita: "Bonucci mi ha consegnato la 19? Sì, non me l'aspettavo. Sono entrato in spogliatoio e ho trovato la maglia numero 19, mi ha mandato in missione per giocare la sua 100esima partita".

L'INVESTITURA - Poco dopo è arrivata questa dichiarazione di Bonucci: "Non serviva la partita con la Polonia per capire quanto sia importante Bastoni sia per la Nazionale che per il suo club. Ha margini di miglioramente ma è furbo, cattivo quando serve, sa giocare a pallone. E con la mia 19 non poteva fare che bene (ride, ndr). È un 'giovane vecchio': ha la mentalità di uno che calca da anni certi palcoscenici".