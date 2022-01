1









A due mesi e mezzo di distanza dai match disputati con Svizzera e Irlanda del Nord, la Nazionale inaugura il suo 2022 ritrovandosi da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio a Coverciano per un breve stage in vista dei play off di qualificazione al Mondiale in programma a fine marzo. Torna Mario Balotelli.



Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);



Difensori: Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Calabria (Milan), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Mancini (Roma), Pellegrini (Juventus), Scalvini (Atalanta), Toloi (Atalanta);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);



Attaccanti: Balotelli (Adana Demirspor), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Raspadori (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Roma).