Una sorta di Coppa Intercontinentale tra nazionali? L'anno prossimo sarà realtà!già teatro della finale degli Europei tra Inghilterra e Italia, gli Azzurri campioni continentali sfideranno l'Argentina vincitrice della Copa America, in quella che è stata definitiva ufficialmente una Finalissima. Una partita dall'enorme fascino, che si colloca peraltro in un più ampio progetto di collaborazione tra la Uefa e la Conmebol. Un match che costituirà un ghiotto antipasto di quelli che saranno pochi mesi dopo i Mondiali in Qatar.