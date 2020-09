Reduce dal pareggio ottenuto venerdì sera all’esordio nella Nations League contro la Bosnia Erzegovina, che ha interrotto la striscia di undici vittorie consecutive, la Nazionale di Roberto Mancini scenderà di nuovo in campo domani sera alla “Johan CruijffArenA” di Amsterdam contro i Paesi Bassi. Donnarumma, Chiellini, Immobile e Jorginho sono le uniche certezze, spiegate nella conferenza stampa della vigilia: “Tra stasera e domani dovremo verificare le condizioni di tutti, ma è probabile che dovremo cambiare molti giocatori. C’è qualcuno che ha fatto solo due allenamenti ed è venuto in ritiro senza neppure giocare una partita. Anche nel rispetto di tutti i giocatori, non vogliamo che abbiano degli infortuni. Non è pensabile, per esempio, che uno come Sensi giochi due partite in quattro giorni. Chiellini giocherà, così come Donnarumma, Jorginho e Immobile”.