Dal sito della FIGC:



La Nazionale si è allenata nel pomeriggio a Coverciano, dove sosterrà una seduta di allenamento anche domani mattina per poi partire nel pomeriggio alla volta di Konya. Oggi intanto ha lasciato il ritiro Luiz Felipe, dopo che gli accertamenti clinici effettuati nella serata di ieri hanno riscontrato l’indisponibilità per l’amichevole con la Turchia.



Il forfait del difensore della Lazio, alla sua prima convocazione in maglia azzurra, va ad aggiungersi alle defezioni di ieri di Verratti, Berardi e Mancini, che avevano accusato problemi nel corso del match con la Macedonia del Nord e al rientro ai club di appartenenza di Jorginho, Immobile e Insigne nell’ambito di un’alternanza prevista per la gara con la Turchia. TURCHIA-ITALIA. L’Italia giocherà per la prima volta nella sua storia a Konya, mentre sono 11 i precedenti con la Turchia. Gli Azzurri sono imbattuti, avendo collezionato 8 vittorie e 3 pareggi (21 gol realizzati, 5 subiti). L’ultimo confronto tra le due nazionali risale allo scorso 11 giugno, quando allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia si impose con un netto 3-0 nel match inaugurale di EURO 2020.



L’elenco dei convocati



Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).