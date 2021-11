Non è stato un sorteggio fortunato per la Nazionale di Roberto Mancini. L'Italia, infatti, è stata sorteggiata in un mini girone di ferro, che si pose in mezzo al sogno del Mondiale di Qatar 2022. La prima sfida, la prima semifinale, si giocherà contro la Macedonia del Nord. In caso di vittoria, gli Azzurri dovranno affrontare in finale la vincente dell'altra semifinale tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Turchia.