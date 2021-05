In apertura di settimana prossima, il c.t. della Nazionale italiana Roberto Mancini presenterà l'elenco di 40 pre-convocati per gli Europei in programma tra giugno e luglio. Una decisione che avrà una diretta conseguenza... sanitaria. Sì, perché il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dato l'ok a vaccinare i 40 giocatori contro il Covid-19. Sarà loro somministrato il vaccino Pfizer-BioNtech, in modo tale da poter poi fare il richiamo entro tre settimane, ed essere perfettamente coperti in vista dell'inizio del torneo previsto l'11 giugno. Quasi sicuramente ci saranno anche giocatori della Juventus in questo gruppo.