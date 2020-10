Nella giornata di oggi è emersa una positività al Covid-19 nel ritiro della Nazionale azzurra, in scena domani sera a Bergamo contro l'Olanda. Si tratta di Stephan El Shaarawy, che gioca nello Shanghai Shenhua. Per questo la conferenza stampa del c.t. Mancini è stata posticipata. Tuttavia la carica virale era debole e il test sierologico era negativo. E adesso arriva la notizia che il secondo tampone, quello "di controllo", è risultato negativo. L'ex romanista dunque era un falso positivo, in realtà non è stato contagiato dal coronavirus. Sospiro di sollievo in casa Azzurri, in un periodo nel quale l'Under 21 è costretta ad attingere a piene mani dall'Under 20 per poter giocare.