Primo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale, che si è radunata ieri al Centro Tecnico Federale per preparare l’amichevole di mercoledì con la Moldova e i due match di Nations League con Polonia e Paesi Bassi.



Come recita il comunicato ufficiale: "In ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci raggiungeranno il ritiro al termine degli accertamenti preventivi e ottenute le relative autorizzazioni. Lo staff medico della Nazionale ha verificato l’indisponibilità del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, che ha lasciato ieri sera il Centro Tecnico Federale".



I CONVOCATI -



Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), *Leonardo Bonucci (Juventus), *Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).



