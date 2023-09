L'risponde presente e batte 2 a 1 l', dopo il deludente pari contro la Macedonia del Nord. Lo juventinoin campo per 90 minuti.– Tra i pali si dimostra portiere più che affidabile, meno con i piedi. Presente quando impegnato– Concorso di colpe nel gol di Yarmolenko, perde il diretto avversario– Non sempre preciso, non sempre sicuro, ma il più delle volte efficace. Cresce con il passare del tempo– Rischia poco, ordinato– Prova a liberare l’area, ma il suo è un assist involontario: errore grave che porta al gol dell’Ucraina– Doppietta e prestazione da trascinatore. In estate la Juventus è stata in pole per prenderlo… ok, non infieriamo– Direttore di un’orchestra che dalla metà campo in poi non sbaglia una nota. Apre il dibattito sulle sue prestazioni: si accende con l’azzurro indosso o è il gioco della Juventus a penalizzarlo?– Inserimenti, garra, qualche accenno di nervosismo. Il solito Barella, buona prova– Eccelle nelle cose più difficile, a volte sbaglia le più banali. Si accende a sprazzi, sembra la rappresentazione della sua carriera fin qui– È olio negli ingranaggi dell’Italia di Spalletti. I suoi movimenti permettono alla squadra di giocare bene e risultare efficace in attacco– Induce la difesa ucraina all’errore, da lì arriva il gol che sblocca il risultato– Un’altra Italia rispetto a quella vista contro la Macedonia del Nord. Questa è la strada giusta, anche se soffre troppo nella seconda parte di match– Generoso saliscendi sulla sinistra. Spreca un’ottima occasione– Ordinato, senza strafare– Disturba la prima costruzione avversaria– Ci prova, ma non lascia il segno