L'Under 21 corre ai ripari per far fronte all'emergenza Covid. Con tre gare da giocare in una settimana e la possibilità di qualificarsi all'Europeo, la Figc ha deciso di costituire due rose. Gli azzurrini giocheranno il 12 novembre con l'Islanda a Reykjavik (sfida in programma un mese fa e rimandata a giovedì a causa del Covid), domenica 15 contro il Lussemburgo e mercoledì 18 a Pisa con la Svezia.



Ecco i 30 convocati da Nicolato per l'Under 21:



Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina)*, Marco Carnesecchi (Atalanta), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Russo (Virtus Entella).



Difensori: Claud Adjapong (Lecce), Alessandro Bastoni (Inter)*, Raoul Bellanova (Pescara), Alessandro Buongiorno (Torino), Nicolò Casale (Empoli), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Marco Sala (Spal), Marco Varnier (Pisa), Alessandro Vogliacco (Pordenone).



Centrocampisti: Marco Carraro (Frosinone)*, Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Genoa)*, Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa)*, Niccolò Zanellato (Crotone).



Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina)*, Andrea Pinamonti (Inter)*, Giacomo Raspadori (Sassuolo)*, Gianluca Scamacca (Genoa)*, Riccardo Sottil (Cagliari).



Ct: Paolo Nicolato.



*risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitaria competenti

Sono 28, invece, i convocati di Bollini per l'Under 21 B:



Portieri: Simone Ghidotti (Pergolettese), Stefano Turati (Sassuolo)*.



Difensori: Pietro Beruatto (Vicenza Virtus), Davide Bettella (Monza), Samuele Birindelli (Pisa), Andrea Carboni (Cagliari), Giuseppe Cuomo (Crotone), Christian Dalle Mura (Fiorentina)*, Memeh Caleb Okoli (Spal), Andrea Papetti (Brescia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Alessandro Tripaldelli (Cagliari), Gabriele Zappa (Cagliari), Nadir Zortea (Cremonese).



Centrocampisti: Andrea Colpani (Monza), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Fabio Maistro (Pescara), Hans Nicolussi Caviglia (Parma), Tommaso Pobega (Spezia), Manolo Portanova (Juventus), Filippo Ranocchia (Juventus), Emanuele Zuelli (Chievo Verona).



Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Roberto Piccoli (Spezia), Eddie Antonhy Mora Salcedo (Hellas Verona), Emanuel Vignato (Bologna).



Ct: Alberto Bollini.