C'è anche Fabio(che dal ritiro azzurro ha parlato anche della sua recente esperienza alla Juve ) nell'elenco ufficiale deidel CT Paoloper le partite di qualificazione dellaaglidi categoria del 2023. Le sfide sono in programma il 6 giugno in Lussemburgo, il 9 in Svezia e il 14 ad Ascoli contro l'Irlanda. Indisponibile il terzino classe 2002 Destiny Udogie, obiettivo di mercato dei bianconeri, mentre in lista figurano anche Nicolò, Nicolòe Filippo, tutti e tre di proprietà dellaEcco l'elenco completo dei convocati:- Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);- Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli), Alessandro Zanoli (Napoli);- Edoardo Bove (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Nicolò Rovella (Genoa), Fabio Miretti (Juventus);- Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin K. Yeboah (Genoa).