Sono state annunciate poco fa le formazioni ufficiali di Italia e Germania Under 21, con il 'bianconero' Rovella schierato dal primo minuto.Italia Under 21 (3-4-2-1): Carnesecchi; Pirola, Cittadini, Ruggeri; Bellanova, Rovella, Sa. Esposito, Quagliata; Cambiaghi, Vignato; Colombo.Commissario tecnico: Nicolato.Germania Under 21 (4-3-3): Atubolu; Fischer, Bisseck, Thiaw, Katterbach; Huseinbasic, Keitel, Krauss; Schade, Thielmann, Samardzic.Commissario tecnico: Di Salvo