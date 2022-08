Dal sito dellaCi eravamo lasciati un mese e mezzo fa in Slovacchia, all’avvincente cavalcata nell’Europeo interrotta dall’Inghilterra in semifinale ma valsa comunque il pass per il Mondiale Under 20 in programma il prossimo maggio in Indonesia. La nuova Nazionale Under 19 riparte con Alberto Bollini in panchina al posto di Carmine Nunziata, passato in Under 20 per guidare i ragazzi con cui ha centrato la qualificazione al Mondiale, e con un gruppo quasi tutto rinnovato.Tra i 26 calciatori convocati per la prima amichevole stagionale, che mercoledì 10 agosto (ore 18.30) vedrà l’Italia affrontare al Centro Tecnico Federale di Coverciano i pari età dell’Albania, solo 6 (Missori, Stivanello, Hasa, Kumi, Maressa e Mancini) hanno infatti già militato nell’Under 19 e l’unico reduce dell’Europeo in Slovacchia è il difensore del Bologna Riccardo Stivanello. Nel nuovo gruppo azzurro figurano tutti ragazzi nati nel 2004, eccetto due classe 2005, i difensori di Werder Brema e Spal Fabio Cristian Chiarodia e Filippo Saiani.Con l’Albania il tecnico Alberto Bollini potrà iniziare a fare le sue valutazioni in vista della prima fase di qualificazione al Campionato Europeo, che dal 21 al 27 settembre in Polonia vedrà l’Italia opposta ai padroni di casa, all’Estonia e alla Bosnia ed Erzegovina. Le prime due classificate del girone si qualificheranno alla Fase élite, che metterà in palio 7 posti per la fase finale del torneo in programma a Malta.L’elenco dei convocatiPortieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Matteo Rizzo (Pro Vercelli);Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Saiani (Spal), Riccardo Stivanello (Bologna);Centrocampisti: Federico Accornero (Genoa), Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giulio Doratiotto (Juventus), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Tommaso Maressa (Juventus), Riccardo Pagano (Roma), Andrea Palella (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);Attaccanti: Tommaso Mancini (Vicenza), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza);Staff – Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Alberto Bollini; Responsabile Area Portieri Nazionali Giovanili: Gaetano Petrelli; Assistente allenatore: Enrico Battisti; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Marco Montini; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Paolo Manetti e Sebastiano Porcino; Fisioterapista: Giuliano Gepponi; Segretario: Luca Gatto.