Nel corso della gara tra Inghilterra e Italia dopo appena 12 minuti Fabio Miretti che indossa la maglia numero 10 è già stato protagonista. Il centrocampista della Juventus infatti prima si è reso protagonista con un calcio di punizione che ha impegnato il portiere inglese. Successivamente ha imbucato il pallone per Ambrosino poi è stato abbattuto in area di rigore. Dagli undici metri il giocatore della Juventus non sbaglia e regala il vantaggio agli azzurrini.