Attraverso il sito della FIGC, il presidente Gabriele Gravina ha voluto omaggiare e ringraziare l'Italia U19 per la vittoria dell'Europeo.'Grazie da parte mia, di tutta la Federazione ma anche di tutto lo sport italiano - le parole di Gravina -. La presenza del presidente del CONI credo sia la testimonianza di quanto lo sport sia unito. Grazie a Maurizio Viscidi per coordinare l'attività delle Nazionali Giovanili con questa passione: nulla si inventa, tutto si costruisce. Grazie ad Alberto Bollini, al suo staff, e grazie a questi splendidi ragazzi. Sapevamo che sarebbe stato un cammino difficile anche per il valore dei nostri avversari'.