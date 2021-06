Stasera in Italia-Turchia i quattro giocatori della Juventus Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi affronteranno la Turchia di Demiral per la partita inaugurale degli Europei. In vista di questo importante match, la Juve con un post social ha voluto fare gli auguri a questi cinque bianconeri che si affrontano in una sorta di derby juventino.

Tenetevi forte, fra meno di tre ore inizia Euro 2020!