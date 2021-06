Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo: si apre il sipario sull'Europeo! Tra pochi minuti Italia e Turchia scenderanno in campo per dare il via alla competizione inizialmente in programma l'anno scorso e poi posticipata a causa del Covid. Gli Azzurri di Mancini vengono da otto partite senza subire gol, e così il ct in difesa conferma ancora una volta la coppia centrale della Juventus formata da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Sono loro gli unici due bianconero in campo dal primo minuto.



Italia-Turchia, le formazioni ufficiali:

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Tufan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. Ct: Gunes.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.